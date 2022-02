Leden gezin aangehouden na smokkelen drugs in cellenhuis 

De politie in Suriname heeft woensdag een moeder, haar zoon en haar schoondochter aangehouden en opgebracht naar het bureau. Dit nadat de schoondochter getracht had drugs, die verborgen zat in sportschoenen, het cellenhuis van Nieuwe Haven binnen te smokkelen.

Irvin P., een andere zoon van het gezin is thans ingesloten in het cellenhuis van Nieuwe Haven. Zwageres S.C., bracht gisteren kleding en andere goederen naar het cellenhuis. Bij visitatie ontdekte de politie drugs in de sportschoenen. Het ging in deze om 71.6 gram hasj.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) werd de zwageres in verzekering gesteld. Zij verklaarde de spullen van haar schoonmoeder te hebben gehad om die vervolgens af te geven. De agenten spoorden de schoonmoeder op, die op haar beurt verklaarde de goederen van haar zoon Rivaldo te hebben gehad.

Ook Rivaldo werd opgespoord en aangehouden. Hij verklaarde de gympies van een onbekende man te hebben gehad. Zijn broer Irvin belde vanuit het cellenhuis en gaf door om goederen bij iemand af te halen en deze naar het cellenhuis te bezorgen.

Rivaldo bracht de goederen en gaf die aan zijn moeder. Zij stuurde deze met haar schoondochter naar het politiebureau voor haar zoon. Na overleg met het OM is Rivaldo in verzekering gesteld. Zijn partner S.C. werd dezelfde dag in opdracht van het OM in vrijheid gesteld. Momenteel zitten dus beide zonen in arrest.