Bij beroving neergestoken man overleden in ziekenhuis

G.M. die op 28 januari was neergestoken tijdens een beroving in Wanica, is donderdagavond in het ziekenhuis overleden. Hij lag op de intensive care.

Calix Sanfelix die in december was ontvlucht uit de arrestantenbus, heeft de man gestoken met een mes. Hij is donderdag in een pand aan de Christophel Kerstenstraat aangehouden. Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) omsingelde het huis om de man aan te houden.



In de periode dat hij was ontvlucht heeft hij zich schuldig gemaakt aan een beroving samen met een ander. Calix bekende aandeel in die beroving te hebben.

Het slachtoffer zat in zijn voertuig samen met een vrouw te wachten aan de Dalbanastraat, toen zij plotseling werden aangevallen door Calix, die zijn tas wegrukte. Daarbij bracht de verdachte het slachtoffer een messteek toe in de buikstreek. In de tas had het slachtoffer SRD 15.000 en sieraden bewaard.

Ook is een taxichauffeur in deze berovingszaak aangehouden en in verzekering gesteld. Er is een auto in beslag genomen.