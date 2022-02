Vaartuig al 3 weken spoorloos verdwenen

De eigenaren van dit vaartuig in Suriname zijn al 3 weken radeloos. Sinds de nacht van dinsdag op woensdag 25 januari 2022 is hun boot spoorloos verdwenen. Het gaat volgens hen om een zogeheten schoener die op Waterpark naast White Beach was gestald.

De redactie van Waterkant.Net sprak een van de eigenaren die aangeeft dat de boot al twee jaar van hen is. De laatste 10 maanden stond het vaartuig op die plek, waar ze bezig waren met reparatie aan de machine.

Op woensdag 25 januari jongstleden verdween de schoener uit het niets. Pas de volgende dag werden de eigenaren door een wachter op de hoogte gebracht en werd er meteen een zoekactie gestart. Daar het vaartuig geen werkende machine heeft, moet het weggesleept zijn.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld maar heeft tot de dag van vandaag weinig gedaan, zegt een van de eigenaren. Ze zijn daarom zelf per boot gaan zoeken en tot aan Jodensavanne gevaren, echter zonder resultaat. Ook een zoekactie met de auto was vruchteloos.

Het vermoeden bestaat dat de schoener nog in Suriname is, vandaar dat aan het publiek gevraagd wordt uit te kijken naar de schoener en tips te melden via 8983690 /8514823.