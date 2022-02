Stichting Betheljada ontvangt donatie van vriendenorganisatie

De vriendenorganisatie The Friends en Eric Achaibersing hebben de Stichting Betheljada in Suriname, woensdagochtend blij gemaakt met een donatie. Het gaat om diverse spullen die door enkele vertegenwoordigers van de vriendenorganisatie aan zorgmanager Marion Oron werden overhandigd (foto).

De zorgmanager was heel blij met de donatie, daar volgens haar alles tegenwoordig duur is en alle hulp voor het kinderverblijf welkom is. De pampers bijvoorbeeld komen goed van pas, daar er een grote behoefte aan is. Ook kunnen zij niet altijd de juiste afmeting pampers voor de kinderen vinden.

Arthur Alberg die samen met The Friends en Eric Achaibersing het woord mocht voeren, zegt aan de redactie dat zij elk jaar een paar tehuizen in kaart brengen die een screening ondergaan. Uit eindelijk wordt er maar voor één gekozen die een donatie krijgt.

Er is dit jaar voor Stichting Betheljada gekozen omdat de dubbel gehandicapte kinderen in deze pandemie veel aandacht en zorg nodig hebben.

Mario overhandigd een presentje aan de organisatie.

De donatie is tot stand gekomen door een benefiet voetbalwedstrijd die zij onderling hebben georganiseerd. Dit keer is de focus gelegd op verbruiksartikelen en schoonmaakbenodigheden. Uit dankbaarheid gaf de Stichting de organisatie een presentje. De initiatiefnemers Meester Wouter en Eric Achaibersing zullen het goede doel blijven voortzetten.