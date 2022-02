Onderhoudsman laat sleutel in auto en wordt slachtoffer van autodiefstal

Een grijs gelakte Toyota RunX met het volgnummer PC-03-12 is donderdag ontvreemd. Dit gebeurde aan de Fajadjanstraat in Suriname, toen de eigenaar van het voertuig bezig was met maaiwerkzaamheden. Hij parkeerde zijn auto in de directe omgeving, maar liet de sleutel per ongeluk in het voertuig.

In gesprek met Waterkant.Net zegt Ruben dat hij bezig was te maaien toen iemand er vandoor ging met zijn auto. Rond 13.30u nadat hij klaar was met zijn werkzaamheden, ontdekte hij dat zijn voertuig nergens te bespeuren was. Volgens hem is de diefstal tussen 11.00u en 12.30u gepleegd.

Hij vergat de contactsleutel in de auto en maakte een aanvang met zijn werkzaamheden. In de tussentijd werd zijn vervoersmiddel met daarin twee tassen met kledingstukken, drie paar gympies en belangrijke documenten door tot nog toe onbekenden weggenomen.

Na de ontdekking belde hij naar het Command Center (CC) om het geval door te geven, maar kreeg geen hulp van de politie. De radeloze man pakte een taxi en begaf zich met de werkkleding en laarzen naar het politiebureau van Flora voor het doen van een aangifte. Volgens hem had CC de melding niet doorgegeven aan politie Flora.

Ruben vertelde aan de redactie dat hij hard heeft gewerkt om zijn auto te kopen. Momenteel zit hij zonder vervoer waardoor hij niet kan werken en verplicht thuis zit.