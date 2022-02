Inzamelingsactie voor zieke 3-jarige Ezechiël Bruinhart

De driejarige Ezechiël Bruinhart uit Suriname heeft dringend medische hulp nodig. Hij moet voor behandeling naar het buitenland en daarvoor is er geld nodig. Daarom is er een inzamelingsactie gestart en ook u kunt bijdragen, meldt Tra Fas’ De.

Ezechiël werd in oktober 2021 opgenomen met astma aanvallen waardoor hij op de IC is beland, en aan de beademing lag. In november kreeg hij stuiptrekkingen, en werden de ouders doorverwezen naar een KNO arts waar ze een vergroeiing hebben ontdekt.

De vergroeiing zit op zijn stembanden, waardoor Ezechiël in ademnood kwam. Hiervoor is er een tracheacanule geplaatst in de keel/hals. De vergroeiing blijft groter worden, waardoor dat ook niet helpt, en Ezechiël vaker wegvalt en gereanimeerd moet worden.

Deze specialisatie is niet aanwezig in Suriname. De Armulov regeling maakt mogelijk dat behandeling elders uitgevoerd kan worden. In dit geval te Colombia.

De kosten voor behandeling worden gedekt, maar tickets voor moeder en zoon niet. Dat is begroot op USD 4.000. Daarnaast is er natuurlijk leefgeld nodig, en geld voor benodigdheden. Het gezin kan deze kosten niet dragen en daarom word uw hulp in deze gevraagd.

Samen kunnen we het leven redden van deze jongen. Alleen als het geld bij elkaar is, en de reis gemaakt kan worden. Het verzoek is daarom om te doneren, hoe klein ook, op onderstaande rekeningnummers. Graag als kenmerk vermelden : *Donatie Ezechiël Bruinhart*

De SRD rekeningnummer:

*VCB Bank 811089273*

I.D. no Fl002463 V

T.n.v. Xaviera Bruinhart

De NL rekeningnummer:

*Rek. nr. NL02 SNSB 8834 1033 35*

T.n.v. R.H. Soerdjbalie

De DC van Para is ook met een actie begonnen en vrijdag 19 februari kan iedereen van 10.00u – 14.30u een donatie op het secretariaat van de dc brengen.