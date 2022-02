Henk Aviankoi niet te spreken over verspreiden fake bericht

DNA-lid Henk Aviankoi is niet te spreken over onderstaand fake bericht over hem, dat de afgelopen dagen via social media wordt gedeeld. In het bericht wordt beweerd dat Aviankoi ‘zich gepakt zou voelen door zijn partij, de VHP en z’n zetel terug wil geven’. De tekst daarbij luidt:

“…Henk Aviankooi vraagt vergiffenis aan eenieder die heeft overtuigd om op VHP te stemmen. DNA Lid van de VHP Henk Aviankooi voelt zich gepakt door de VHP. Tegenover onze nieuwsdienst bevestigen diverse bronnen dichtbij hem dat hij helemaal niet wordt gehoord binnen de VHP fractie. Hij heeft ook geen toegang tot de partij voorzitter tevens president van Suriname. Ook tijdens fractie overleg heeft hij ook geen stem. Voor hem is het duidelijk dat de ghetto bij de VHP niet aan bod komt. Hij overlegt de zetel terug te geven aan de partij…“

Aviankoi zei vandaag tegen de Surinaamse krant Times of Suriname, dat niets in het gedeelde bericht klopt en noemt het fake news. Hij zegt dat hij juist heel dichtbij de president is en geen enkel probleem heeft met de VHP en VHP fractie. De VHP-parlementariƫr noemt het bericht helaas onderdeel van het politiek spel.

En dat het om een politiek spel gaat wordt duidelijk op Facebook. Daar is namelijk te zien dat onder andere Rendell Feller, het bericht onder zijn duizenden vrienden heeft gedeeld met de tekst ‘schaakbord torie‘. Op de Facebook pagina van Feller is ook te zien dat hij de aangekondigde NDP manifestatie in Ocer flink aan het promoten is.

Feller werd in augustus vorig jaar in verband gebracht met een voice-bericht, waarbij leden van de NDP werden opgeroepen tot een protestactie bij de krijgsraad. Hij werd door de politie aangehouden en naar het bureau ter voorgeleiding afgevoerd. Na te zijn verhoord werd hij heengezonden.