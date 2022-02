Sponsoren gezocht om ICT-trainingscentrum Paradise te voltooien

Minicentrum Paradise (Nickerie) is het centrum waar Martino Madiksan goede herinneringen aan heeft. Ruim twintig jaar geleden was hij al betrokken bij stichting Jongeren Organisatie Paradise en Omgeving (JOPO) die het centrum renoveerde en verschillende activiteiten organiseerde voor kinderen en jeugdigen. Ondanks dat Martino al een aantal jaar in Nederland woont, is hij sociaal betrokken gebleven bij de Nickeriaanse bevolking.

Bij zijn laatste bezoek vorig jaar november kreeg hij het op zijn hart om het achterste gedeelte van het minicentrum te renoveren en daar een ICT-trainingscentrum van te maken. Het hele project kost Srd 264.880,-. Volgende week wordt het dak geplaatst, dat bekostigd is door hem en een aantal vrienden uit zijn netwerk.

Om het gebouw gebruiksklaar te maken is hij op zoek naar nog meer sponsoren in Suriname en Nederland. Onder andere moet de elektra nog aangelegd worden, airco’s worden geplaatst, en moet het gebouw nog worden afgewerkt. Er zijn 20 computers reeds toegezegd door een organisatie en 3 vrijwilligers die opgeleid zijn/worden gaan de lessen verzorgen.

Martino Madiksan

Sponsoren die bouwmaterialen kunnen leveren of een financiële bijdrage willen doen zijn welkom om contact te zoeken met Dhr. Madiksan. Voor de mensen, bedrijven die het project ondersteunen bieden wij de mogelijkheid om op een gedeelte van de muren van een bedrijfsreclame te voorzien middels ‘wall advertising”.

Het idee is om kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden lessen in ICT te krijgen. Tegenwoordig is een computer en internet niet meer weg te denken. Echter heeft niet elk gezin en kind toegang tot deze mogelijkheden. Middels dit centrum wil Martino samen met stichting JOPO deze toegang tot computers en internet mogelijk maken voor de oostelijke polder in Nickerie.

Er zijn 4 basisscholen en 1 muloschool in de nabije omgeving van het Minicentrum Paradise. De verwachting is dat velen gebruik kunnen en zullen gaan maken van dit ICT-centrum. Ook zullen er in de toekomst mogelijkheden zijn om huiswerkklassen in te richten.

Om dit project toekomstproof te maken zullen er 3 ruimtes bij ingebouwd worden, die kunnen worden gehuurd door een aantal kleine ondernemers. Hiermee zullen de kosten voor internet, stroom en water betaald worden.

“Als we willen dat onze jeugd in de toekomst ons land naar een hoger plan gaat trekken, dan zullen we met elkaar in de jeugd moeten investeren. Met de mogelijkheden die in het verschiet liggen rond gas- en oliewinning voor de kust van Nickerie is het belangrijk om te investeren in ICT-skills. En daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Onze jeugd heeft de toekomst, laten we samen bouwen aan een mooi Suriname”, zegt Madiksan.

Voor meer informatie over het project kunt u contact leggen via mail: stichtingjopo@gmail.com.