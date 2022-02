Onderzoek naar door penitentiaire ambtenaren ingeleverde attesten

In Suriname is een onderzoek gestart naar aanleiding van attesten, die door enkele penitentiaire ambtenaren zouden zijn ingediend na ziekte. Deze attesten, zijnde schriftelijke verklaringen die als bewijs dienen, blijken uitgeschreven te zijn door een arts die al tien jaar geleden is overleden.

De penitentiaire ambtenaren waren enkele dagen afwezig aan het werk, wegens ziekte. Bij terugkomst leverden zij attesten in van arts J.C. Het is echter gebleken dat deze arts nimmer dergelijke attesten zou kunnen uitschrijven, omdat hij reeds lang is overleden

Ook is niet gebleken dat een andere arts met een soortgelijke naam een huisartsenpraktijk in Suriname uitoefent. Het vermoeden bestaat daarom dat het om valse attesten zou gaan.



De penitentiaire ambtenaren die deze hebben ingediend, zullen zich moeten nu moeten verweren.