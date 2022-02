Negen laptops buitgemaakt bij inbraak op school

Bij een school aan de Gronfolostraat in Suriname is er ingebroken door onbekenden. De inbraak werd vanmorgen ontdekt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er in de ICT ruimte is ingebroken, waarbij 9 laptops zijn weggenomen.

De schoolleiding bevestigd de inbraak aan de redactie maar wil geen verdere informatie verstrekken, wegens het onderzoek dat nog in volle gang is. De politie van Bureau Nieuwe Haven werd gealarmeerd die de aangifte ter plaatse kwam opnemen.

Of de bewaking iets van de inbraak heeft opgemerkt, is nog niet duidelijk. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.