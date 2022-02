Minister Abiamofo ziet ontwikkeling in bilaterale samenwerkingen

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in Suriname, ziet ontwikkeling in bilaterale samenwerkingen. De bewindsman heeft daags voor zijn bezoek aan Guyana in verband met de International Energy Conference and Expo 2022, geparticipeerd aan de Energy and Climate Partnership of the Americas (ECPA) sessies in Panama.

In Guyana heeft minister Abiamofo onder meer gesprekken gevoerd met China National Offshore Oil Corporation CNOOC en met zijn Guyanese ambtgenoot over een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, betreffende gezamenlijke exploitatie en ontwikkeling van bauxiet in West-Suriname en Oost-Guyana.

Behalve samenwerking op het gebied van olie en gas is er ook interesse vanuit Guyana voor de bosbouw. Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zal dus ook mee moeten worden genomen in de besprekingen van de mijnbouwpartners. Tijdens gesprekken met de ambassadeur van Ghana is naar voren gekomen dat de bereidheid tot samenwerking er is, maar dat er nog geïdentificeerd moet worden op welk gebied dit mogelijk is. Naast technische capaciteitsversterking is ook constitutionele versterking aan de orde gekomen.

Barbados heeft bij Suriname haar behoefte aan zoetwater kenbaar gemaakt en Suriname zal nagaan hoe er hierop ingespeeld kan worden. Suriname beschikt over genoeg particuliere ondernemingen die water bottelen en ook de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zal nagaan hoe de markt te betreden. Het zal in elk geval een grote kans zijn voor de Surinaamse economie om het eiland op dit stuk tegemoet te komen.

Beide naties hebben ook de mogelijkheid bekeken om samen te werken in de goud- en goudverwerkingssector. “Er ligt heel veel in het verschiet op bilateraal gebied, we zullen in de toekomst wel veel samen kunnen doen”, benadrukt minister Abiamofo. Primair zal tijdens de conferentie de gelegenheid benut worden tot netwerken tussen Surinaamse en Guyanese bedrijven die interesse hebben om in elkaar land te investeren.

Minister Abiamofo ziet opties en mogelijkheden voor Suriname. “Wij pakken het beleidsmatig aan, langzaam maar resultaatgericht, zodat wij aan het eind van de rit terug kunnen kijken en zeggen dat het goed is gedaan”. De bewindsman voegt eraan toe dat Guyana de visie van Suriname ondersteunt en dat er een goede toekomst is weggelegd voor Suriname.

Minister Abiamofo merkt op dat Guyana vijf jaren eerder dan Suriname haar olieontdekking heeft gedaan en reeds produceert. Suriname kan dus veel leren van Guyana. Tussen nu en het moment van Surinames eerste productie, zullen er belangrijke stappen genomen moet worden. “De regering onderneemt momenteel die stappen in het belang van de Surinaamse samenleving”, benadrukt hij.