LVV start met oornummeren runderen en varkens

Het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met de uitvoering van een pilotproject Identificatie, Registratie en Traceerbaarheids systeem (IR&T-systeem) die in samenwerking met de Food and Agriculture Organisation (FAO) wordt uitgevoerd.

LVV-onderdirecteur Veeteeltkundig Onderzoek en Ontwikkeling, Gerald Tjon A San vertelt dat de pilot in het district Wanica wordt uitgevoerd. Er zijn 30 rundvee- en varkensbedrijven in dit district geïdentificeerd. De eigenaren van deze veehouderijen en kweeklokaties worden geregistreerd.

Daarnaast worden de runderen en varkens geïdentificeerd met een uniek oornummer van kunststof, aangeschaft door de FAO. Deze nummers worden, gelet op de aspecten van dierenwelzijn, op de dieren aangebracht door hiervoor opgeleidde veeteeltvoorlichters van Suriname in de ressorten.

Het ministerie verwerkt vervolgens de verkregen gegevens van de individuele dieren en bedrijven in hun datasysteem. Elke diersoort heeft een andere kleur oornummer welke pas na 5 jaar weer vrijkomt.

De planning is om de eerste 6 maanden na de uitvoering van dit pilotproject landelijk assistentie te verlenen aan bedrijven die nog niet geregistreerd zijn, meldt LVV.