Kogelinslag pand Zevende-dags Adventisten in Paramaribo

In een pand aan de Eduard Brumastraat in Suriname, waar het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is gevestigd, is maandag een kogelinslag in het plafond aangetroffen.

Edward Blackman, voorzitter van het kerkgenootschap, zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat het projectiel vermoedelijk via het dak in de kantoorruimte is terecht gekomen.

Maandag ontdekte men het gat in het plafond en gisteren trof de interieurverzorgster tijdens schoonmaakwerkzaamheden het projectiel op de vloer. Vandaag werd de politie hierover in kennis gesteld.

De agenten van Centrum gingen voor onderzoek naar de locatie en namen de huls in beslag. Het is niet bekend wie geschoten heeft en van welke richting dat gebeurde. De Forensische Opsporing van de Surinaamse politie, was ingeschakeld om een sporenonderzoek te doen.