Crimineel op fiets rukt handtas van vrouw weg

Een 34-jarige vrouw is hedenochtend op de kruising gevormd door de Frederik Derbystraat en de Nassylaan in Suriname beroofd van haar handtas. Zij liep op de bovenvermelde kruising toen de dader op een rijwiel, haar van achteren benaderde.

Hij rukte onverwachts haar handtas weg en fietste vervolgens door in de richting van de Henck Arronstraat. Volgens de benadeelde had zij in haar handtas een geldbedrag groot Euro 1000,-, SRD 1000.- en drie mobiele telefoons.

Behalve het geld en mobiel had zij ook nog belangrijke documenten, waaronder twee paspoorten, een ID-kaart, een familieboek en bankpasjes bewaard. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie van Centrum is belast met het onderzoek.