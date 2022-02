Bridge Medical Group met helikopter uitgerukt voor verkeersincident Atjoni

Afgelopen zaterdag 12 februari is Bridge Medical Group N.V. uitgerukt met haar Emergency Medical Service helikopter voor een verkeersincident te Atjoni, waarbij twee slachtoffers binnen 17 minuten na aanvraag succesvol getransporteerd zijn van het Regionaal Ziekenhuis Atjoni naar het SEH Academisch Ziekenhuis.

Bridge Medical Group N.V. zegt in een persbericht dat zij zich distantieert van gedane uitspraken waargenomen uit politieke kringen en wenst te benadrukken dat de vooraf genoemde operatie volledig op basis van een particulier opdracht is uitgevoerd. Er is dus op geen enkele wijze geïnstrueerd en of gefinancierd vanuit de Surinaamse overheid, zegt het bedrijf.

“Voorts willen wij beduiden dat de medische sector nooit ofte nimmer gebruikt kan worden voor politiek gewin. Vermeldenswaard is dat de Surinaamse overheid een belangrijke gesprekspartner blijft en dat wij ten alle tijden open staan voor gedegen communicatie met de regering, in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid. Het is echter merkwaardig dat zij een heel passieve houding toont voor nieuwe ontwikkelingen in de medische zorg, zoals blijkt uit onder andere haar afwezigheid tijdens de launch van Bridge Medical Group N.V. op 1 October 2021”, aldus Bridge Medical N.V.

Toename Air Ambulance transporten in Suriname

Uit verzamelde data blijkt dat er een toename is in de noodzaak c.q. belangstelling voor Air Ambulance transporten in Suriname. Gezien de vooralsnog vrij uitdagende kosten voor de Air Ambulance transport is het gebruikelijk dat de opdrachtgever zich eerst persoonlijk aanmeldt bij ons filiaal alvorens er uitgerukt wordt.

Bridge Medical Group N.V. begrijpt uiteraard dat elke seconde van eminent belang is, en verzekerd de totale Surinaamse samenleving dat wij bewezen protocollen hebben om de tijd van het aanmeldproces op te vangen, zoals blijkt uit het betreurenswaardig incident te Atjoni.