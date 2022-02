Verdachten in zaak drugs in deurvergrendelingsstangen container vrij 

Advocaten Chandra Algoe en Soeres Bhikhie hebben dinsdag op de rechtszitting hun cliënten Wikash K. en Vikash B. in de 83 kilo drugszaak op vrije voeten gekregen. Op maandag 2 augustus vorig jaar stuitte de Douanerecherche op het Jules Sedney Nieuwe Havencomplex in Suriname, op cocaïne die verborgen zat in 64 deurvergrendelingsstangen van 16 lege zeecontainers met een totaalgewicht van 83.220 kilo cocaïne.

Deze strafzaak stond vandaag voor requisitoir en pleidooi op de rol. De officier van justitie vroeg uitstel voor het requisitoir aangezien hij nog niet over het scheikundig rapport beschikt. Advocaat Algoe merkte dat op de zitting van 4 januari er ook geen scheikundig rapport was overlegd door de vervolging, waardoor het nog steeds niet duidelijk is of er inderdaad sprake is van drugs.

Zij herinnerde de kantonrechter Duncan Nanhoe eraan dat hij op de vorige zitting heeft aangegeven dat indien het scheikundig rapport niet zou worden overgelegd hij consequenties hieraan zou verbinden. Algoe vroeg dan ook om de voorlopige hechtenis van haar cliënten op te heffen. Het verzoek tot invrijheidstelling kreeg bijval van advocaat Bhikhie.

Hierbij werd meegenomen dat de officier ook niet kan aangeven binnen hoeveel tijd dit rapport wel beschikbaar zal zijn. Volgens de advocaten zitten hun cliënten langer dan zes maanden in voorarrest en het is tot nu toe niet duidelijk wat er in de deurvergrendelingsstangen zat. Beide verdachten ontkennen iets over cocaïne te weten.

Wikash K., verklaarde vanaf het prille begin, dat hij op verzoek van een buitenlander ene ‘Bombel’ een bedrijf moest oprichten. Vanwege de status van Bombel kon hij zelf geen bedrijf oprichten. K. ging akkoord met de deal en overhandigde een uittreksel aan Bombel om vervolgens via de Kamer van Koophandel het bedrijf op te richten.

De bedoeling was dat er gezaagd hout geëxporteerd zou worden. Omdat zaken langer duurde importeerde Bombel eerst 12 en daarna 16 containers zout. De container werden hierna weer leeg teruggezonden. Op zijn beurt benaderde K., zijn comparant Vikash B., om het loopwerk te doen aangezien K., merendeel in het binnenland werkt. Zo leerde het trio elkaar kennen.

De magistraat ging akkoord met het verzoek van de advocaten en stelde beide verdachten voorlopig in vrijheid. Zij werden aangezegd om op de zitting van 5 april aanwezig te zijn.