Gevecht bij rouwzitting: agente lost schoten in de lucht

Een agente in Suriname heeft in de nacht van zondag op maandag 14 februari twee keer met haar wapen in de lucht moeten schieten, om vechtende partijen op andere gedachten te brengen. Dit gebeurde aan de Vredeslustweg ll.

Uit het politioneel onderzoek blijkt dat in de weg, niet ver van de woning van agente, een singi neti was gehouden, waarbij een vechtpartij uitbrak. De agente die het gevecht zag gebeuren, pakte haar dienstwapen en vuurde daarmee twee schoten in de lucht af.

Nadien verlieten de vechtersbazen de plaats. Toen de ingeschakelde politie van De Nieuwe Grond op het adres arriveerde was er gen spoor van hen te bekennen. Het onderzoek duurt voort.