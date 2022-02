Met 95.000 euro aangehouden man vrij na boete van 50.000 euro

De ondernemer die afgelopen vrijdag op de internationale luchthaven van Suriname werd aangehouden met bijna 100.000 euro, is vandaag door het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) in vrijheid gesteld. Dit na afdoening van een transactie boete van maar liefst 50.000 euro.

De man genaamd Ritesh B., stond vrijdag op het punt van vertrek naar Miami toen bij visitatie op de luchthaven op hem 95.000 euro werd aangetroffen. De bedoeling was blijkbaar om het geld naar Miami te smokkelen om dit vervolgens in Amerikaanse Dollars (USD) om te zetten. Hij was echter niet in het bezit van een vergunning voor het uitvoeren van zo een groot bedrag.

Na de ontdekking van het geld werd de passagier aangehouden en overgedragen aan de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname. Het dossier werd vandaag naar het parket opgestuurd. Na kennis te hebben genomen van de inhoud besloot het Openbaar Ministerie de zaak buiten proces af te handelen waarmee betrokkene akkoord ging.

Na de afdoening van de boete groot 50.000 euro is B. in vrijheid gesteld. De geldboete werd afgetrokken van het in beslag genomen bedrag. Na de afhandeling mocht B. uiteindelijk met 45.000 euro naar huis. De verdachte werd juridisch bijgestaan door advocaat Chandra Algoe.