‘Helft Valentijnsboeketten dit jaar niet bestemd voor partner’

Het is vandaag Valentijnsdag en daarom worden er weer veel bloemen verzonden. Mensen in Nederland die dit jaar bloemen bestellen voor Valentijnsdag, doen dat in meer dan de helft van de gevallen voor iemand anders dan hun partner. Dat blijkt uit een enquête van Topbloemen.nl

Uit de enquête blijkt dat 47,9% van de ondervraagden Valentijnsbloemen bestelt voor hun partner. Ook voor geheime liefdes (14,6%) en vrienden (14%) worden graag bloemen besteld. Maar ook kinderen (7%) en (groot)ouders (7%) worden niet vergeten.

Bezorging

Het grootste deel van de bloemen wordt thuis bij de ontvanger bezorgd (75,3%). Slechts een kleine minderheid laat het boeket eerst thuis bezorgen om het daarna persoonlijk af te geven (14%).

Rozen

Zoals ieder jaar zijn ook rozen anno 2022 nog steeds de populairste bloemen om te geven met Valentijnsdag (40,9%). Een klassiek boeket (23%) en tulpen (12,6%) worden daarna het meest gekozen.