Bejaarde man overleden bij ruzie tussen buren

De 86-jarige Willem M. is zondagavond in Suriname overleden ten gevolge van letsel dat hij aan het achterhoofd opliep bij een burenruzie. In het belang van het onderzoek is zijn ontzielde lichaam in beslag genomen.

Uit het onderzoek blijkt dat er een ruzie uitbrak tussen twee buren aan de Andreasweg te Latour, waarbij de verdachte S.D., gewapend met een houwer achter de kleinzoon van het latere slachtoffer Willem aan ging. De verdachte S.D. pleegde vernielingen aan de woning van zijn buurman door met de houwer te kappen.

Het slachtoffer Willem was in zijn woning toen de verdachte S.D. zich bewapende met een houten balk en deze vervolgens in de richting van de woning van Willem gooide. De hoogbejaarde man probeerde kennelijk uit te wijken voor de balk die naar zijn richting was gegooid.

Bij die gelegenheid kwam de 86-jarige ten val en sloeg hoogstwaarschijnlijk zijn hoofd tegen de grond. Hij raakte hierdoor bewusteloos en overleed ten gevolge van het opgelopen letsel.

De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek. In het belang van het onderzoek is de verdachte S.D. aangehouden en overgebracht naar het bureau. De houwer en de houten balk zijn door de Surinaamse politie in beslag genomen en het verdere onderzoek is overgedragen aan Kapitale Delicten.