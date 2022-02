Rusland: ‘NPS kijkt uit naar invulling afspraken’

De voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) Gregory Rusland kijkt uit naar de invulling van afspraken die door de VHP zijn gemaakt vóór de regeringsformatie. Dat zei hij gisteren in het partijcentrum tijdens de Opo Yari bijeenkomst van de afdeling Paramaribo.

De participatie van de NPS in de regering werd op 13 juli 2020 beklonken na harde toezeggingen van de VHP over de wijze deelname in de regering. Rusland waarschuwde dat “Efu sma no wani NPS ini a regering, de NPS niet persé in de regering hoeft te zitten”. De partij kan vanuit elke plek en elke omstandigheid een bijdrage leveren aan de nationale ontwikkeling.

Hij wees zijn gehoor erop dat het een bewuste keuze is geweest van de partij om in de regering te zitten nadat dit door de VHP was gevraagd. “En als mensen vragen om mee te doen, is het omdat de partij iets in te brengen heeft, want de NPS is een waardige en betrouwbare partij”. Rusland bracht in herinnering dat in vergelijking met 2015 de NPS met 100% is gegroeid.

Op basis van afspraken en na consultatie van de partijstructuren is een samenwerking tot stand gekomen, waarbij het belang van land en volk hoogste prioriteit geniet. De discussie of de NPS een aanhangsel is van de huidige regering of niet, is volgens Rusland onnodig, aangezien de partij zelfstandig de verkiezingen is ingegaan en zelfstandig besluiten neemt als coalitie lid.

De NPS-voorman acht het ook van belang dat duidelijk moet zijn wanneer de coalitietop en regeringstop bij elkaar komen om besluiten te nemen. Wanneer de coalitietop met daarbij alle coalitiepartijen betrokken zijn en besluiten nemen, zal de NPS daarachter staan. Echter, wanneer de regeringstop bestaande uit de president en vicepresident beslissingen nemen die wij niet kunnen verantwoorden, zullen die niet door de NPS worden ondersteund.

“Want wat we niet gaan doen is fu tek’ slag efu un’ no sab’ sani en teh san’ e p’sa buiten ons om”. Rusland richtte zich tot kwaadwilligen die menen dat hij in de coalitie blijft vanwege puur enge privébelangen. Er zijn volgens hem genoeg mogelijkheden om elders zijn krachten te geven, maar dat hij een commitment heeft met het volk en de NPS en vastberaden is die uit te voeren.

Uit de coalitie stappen, is voor Rusland derhalve geen probleem, maar “we moeten denken aan de mensen die ons nodig hebben. We kunnen niet egoïstisch zijn”, stelde hij.

De kiezers hebben al alles gezien van wat verkeerd gaat binnen regeringen. De NPS kiest steeds haar acties en posities uit en zorgt te midden van alles dat wij het volk blijven dienen. We tonen steeds dat NPS over de mensen beschikt om vanuit haar positie goed beleid te maken. “Alleen now un’ beperk p’kinso, omdat unu no kisi a volledige ondersteuning”.

Daarom moet het volk weten dat wanneer er weer verkiezingen zijn in 2025 of eerder, de NPS gereed is. Dan is het aan het volk om te bepalen hoe het verder wil gaan. Hij riep de afdeling Paramaribo op om verder te werken aan het klaarmaken van de structuren voor de verkiezingen. Ook de andere structuren kregen deze opdracht mee.-.