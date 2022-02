Omgekomen bromfietser (45) verleende geen voorrang aan automobilist

De man die zaterdagavond in Suriname om het leven kwam na een aanrijding met een personenauto aan de Welgedacht B-weg, is de 45-jarige bromfietser Sanjay Kalloe. Hij zou geen voorrang hebben verleend, blijkt uit het politioneel onderzoek.

De 38-jarige bestuurder van de auto S.T. reed over de Welgedacht B-weg komende vanuit de richting van Indira Gandhiweg en gaande naar die van de Magentakanaalweg, terwijl de bromfietser in de tegengestelde richting reed.

Het slachtoffer kwam van het werk. Ter hoogte van zijn woning sloeg hij rechts af om vervolgens in een inrit te gaan. Hierdoor doorkruiste hij echter het verkeer met als gevolg de aanrijding met de aankomende auto.

Door de klap kwam de bromfietser in de goot langs de weg terecht en overleed ter plaatse. Zijn bromfiets brak in twee stukken zoals op de foto ook te zien is.

Met het heengaan van deze bromfietser is de verkeersbarometer gestegen naar 8. Het lijk van Kalloe is ter obductie in beslag genomen. De politie van Verkeersunit Regio Midden is belast met het onderzoek.