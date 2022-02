Bromfietser dood na aanrijding met auto

Bij een aanrijding zaterdagavond tussen een auto en een bromfiets, is de bestuurder van de brom ter plaatse om het leven gekomen. Het verkeersongeval vond rond 23.30u plaats op de Welgedacht B-weg in Suriname.

De automobilist reed over bovengenoemde weg richting de Magentakanaalweg. Ter hoogte van pandnummer 220 kwam deze in botsing met de bromfietser. Door de klap kwam de bromfietser in de goot langs de weg terecht.

Vernomen wordt dat het slachtoffer van het werk kwam en niet ver van zijn woonadres werd aangereden.