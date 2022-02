Bestuurder Prado wijkt uit voor bromfietser en slaat over de kop

Deze auto is vanmiddag bij een eenzijdig verkeersongeval over de kop geslagen en daarna weer op z’n wielen terecht gekomen. Dit gebeurde rond 17.00u aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg (Verlengde Nieuw Weergevondenweg) in Suriname.

De Prado reed over bovengenoemde weg, toen het ter hoogte van Leiding 21A mis ging. Vernomen wordt dat de bestuurder van het voertuig uit moest wijken voor een bromfietser. Hij verloor hierdoor de controle over het stuur en de auto sloeg over de kop.

Het voertuig belandde daarna weer op de vier wielen en stond dwars op de weg.

In de auto zaten vier personen. Ze raakten allemaal gewond en werden met twee ambulances naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd. De politie van Santodorp kwam ter plaatse voor onderzoek.