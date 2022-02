Ziekelijk jaloerse man die vrouw slagen en trappen toebracht ingesloten

De 26-jarige Mark Ch. is door de politie van Geyersvlijt in verzekering gesteld terzake mishandeling van zijn partner. De verdachte bracht zijn vrouw, met wie hij een relatie van twee jaar heeft, slagen en trappen toe.

Hij wil niet hebben dat de vrouw met anderen in contact treedt. Op 6 en 9 februari mishandelde hij zijn partner op beestachtige wijze, omdat een vriendin de vrouw uit wilde brengen. De verdachte vond dit niet leuk en mishandelde haar. Hij duldt geen tegenspraak en is ziekelijk jaloers.

Ze mocht tijdens de mishandeling geen lawaai maken en moest de slagen in alle stilte incasseren. De vrouw ging de volgende dag naar het werk en vertelde haar werkgeefster over de mishandeling. De blauwe plekken op haar lichaam spraken boekdelen.

Op 9 februari stond het slachtoffer rond 05.00 uur op. Ook dit bleek een probleem te zijn voor de man. De verdachte wilde weten waarom zij zo vroeg op was. De aangeefster was de situatie al beu en besloot de relatie met Mark te beƫindigen. Zij maakte dit kenbaar aan de verdachte.

Dit viel niet in goede aarde bij de verdachte waarna hij haar in een wurggreep hield en naar de grond smeet. Daarbij moest het slachtoffer trappen incasseren en hield daarvan een verzwikte enkel over. De buren die het gegil van de vrouw hoorden schakelden de politie in.

De aangeefster verklaarde tijdens de confrontatie met haar partner op het politiebureau dat zij geen relatie met de man wil voortzetten. Zij wilde niet meer van hem horen en eiste strafrechtelijke vervolging.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Mark in verzekering gesteld.