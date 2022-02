Vrouw (67) verliest controle over stuur en eindigt met auto in goot

Een 67-jarige autobestuurster is vrijdag met haar voertuig in de goot langs de weg terecht gekomen. Het eenzijdig verkeersongeval vond plaats aan de JSP Kraagweg ter hoogte van km 122 in het district Coronie.

De bestuurster reed rond 11.00u van Paramaribo richting Nickerie toen het ongeval zich voordeed. Vanwege het slecht wegdek verloor zij de controle over het stuur en eindigde in de groot. De automobiliste is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Zij bleef ongedeerd.

De politie van Coronie was ter plaatse voor onderzoek.

Een dag eerder was het ook al raak op dezelfde weg: Een 34-jarige vrouw en haar 10-jarig zoontje zijn donderdag met de schrik vrij gekomen, nadat hun auto over de kop sloeg.