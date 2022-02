Readytex Art Gallery kunsteducatie project samen met Stedelijk Museum Amsterdam

In samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam organiseert Readytex Art Gallery een kunsteducatieproject waarbij leerlingen begeleid door gevestigde Surinaamse kunstenaars op boeiende wijze hedendaagse Surinaamse kunst beleven.

In februari en maart bezoeken leerlingen van de Mathooraschool uit Saramacca, de Marinus van Doorn Mulo en de Imaam Abu Hanifaschool te Paramaribo, Readytex Art Gallery. Begeleid door de bekende Surinaamse kunstenaars Rinaldo Klas, Kurt Nahar en Miguel Keerveld (Tumpi Flow) bekijken ze de hedendaagse Surinaamse kunstwerken.

Tijdens de rondleiding en door opdrachten die ze maken wanneer ze zelfstandig rondkijken in de galerie, worden de leerlingen uitgenodigd met de kunstenaars in gesprek te gaan en te reflecteren op hun eigen beleving: Wat spreekt je aan en waarom? Hoe inspireert een bepaald kunstwerk jou?

In maart zullen de kunstenaars op de scholen workshops verzorgen aan de leerlingen, waarin dieper wordt ingegaan op de verbinding tussen kunst, henzelf en hun eigen omgeving. Hierbij wordt per school gewerkt met een thema: het milieu en de winning van aardolie (Saramacca); de rol van je grootmoeder in je leven; de verbinding met je innerlijk kind.

Er zal gebruik worden gemaakt van verschillende materialen met als uiteindelijk resultaat een gezamenlijke kunstinstallatie op elke school. Deze kunstwerken zullen op een vaste plek op de scholen worden tentoongesteld.

In 2020-2021 was in het Stedelijk Museum Amsterdam de expositie Surinaamse School te zien, een viering van Surinaamse schilderkunst met meer dan 100 kunstwerken van 35 kunstenaars van ca. 1910 tot midden jaren 1980. In het verlengde van deze expositie wil het Stedelijk Museum leerlingen in Suriname de gelegenheid bieden om op boeiende manier hedendaagse Surinaamse kunst te beleven.

In samenwerking met Readytex Art Gallery, die al jarenlang een stuwende rol heeft in de ontwikkeling van de Surinaamse kunst en graag een breed publiek hiermee laat kennismaken, is daarom dit kunsteducatieproject ontwikkeld. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden.