Pinas Emanuel gaf positieve wending aan dag na inbraak

De populaire zanger Pinas Emanuel heeft door zijn nieuwe song ‘Mi O Tang Lobi Yu’ eerder dan gepland te lanceren, een positieve wending gegeven aan dag, nadat er in zijn woning werd ingebroken.

De launch van de video van de song was aanvankelijk gepland op maandag 7 februari. “Na de stress van de inbraak heb ik besloten om de dag toch een positieve wending te geven. Ik put kracht uit mijn muziek en zal in plaats van de komende week vandaag tegen 18.00 uur mijn nieuwe videoclip lanceren”, meldde hij op Facebook.

Bij de inbraak, die in de vroege ochtend van zaterdag 5 februari plaatsvond werd het dienstwapen van Pinas, die tevens penitentiair ambtenaar is, meegenomen.

Pinas zingt de nieuwe song in zowel zijn moedertaal, het Aucaans, en het Nederlands. Het lied gaat over een vriendschap tussen een jongen en een meisje die al van kleins af aan gevormd. Uiteindelijk is die vriendschap op volwassen leeftijd veranderd in een hartstochtelijke liefdesrelatie.

De clip van het nummer is in de afgelopen dagen al meer dan 13.000 keer bekeken: