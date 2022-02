Miriam Simone en zus Marilva Boksmeer lanceren kledinglijn

De veelbelovende zangeres Empress Miriam Simone kan niet alleen zingen, maar weet ook veel van mode. Haar nieuwe kledinglijn is een feit. Op 13 februari 2022 staan zij en haar zus op NYFW met hun eigen kledingmerk en kledingcollectie M&M Royalty

M&M Royalty is een kledingmerk, welke staat voor de designers en directeuren van het merk, Marilva en Miriam. Samen met zus Marilva Boksmeer produceert Miriam kleding, schoenen, tassen en accessoires voor mannen en vrouwen. Van streetwear tot haute couture.

“Al onze kledingstukken ontwerpen wij zelf. Met onze kledingstukken streven wij naar tevredenheid van onze klanten. Met de kleding van M&M Royalty geven we onze klanten een royaal en speciaal gevoel”, vertelt modeontwerpster Miriam.

De royale accenten in de collecties onderscheidt zich door de combinatie van moderne en culturele invloeden te mixen met royale elementen in patroon. De creaties van de zussen is heel divers. Zij ontwerpen kleding voor het werk, vrijetijds-en uitgaanskleding. Simpelweg een breed assortiment, waarbij eenieder aan zijn trekken kan komen.

Miriam en Marilva kijken vol enthousiasme uit naar 13 februari dan presenteren de zusters hun nieuwe collectie op New York Fashion Week. Ze vinden het geweldig dat zij op de NYFW mogen schitteren met hun ontwerpen. “Na het harde werken is het prachtig dat we onze collectie mogen presenteren aan zo een groot publiek. Het is onbeschrijfelijk en zeker een droom die uitkomt. Er zal een fysiek publiek aanwezig zijn en het wordt live gestreamd aan meer dan 16 miljoen kijkers”, zegt Miriam heel trots.

De zussen geven aan door aan NYFW deel te nemen zij hun merk op de kaart zetten. Het geeft een mogelijkheid tot netwerken, een breder publiek te bereiken, reclame en distributeurs te werven. Na de show van de fashionweek zullen de zussen op 1 maart een eigen webwinkel openen, waar al hun kledingstukken verkrijgbaar zullen zijn