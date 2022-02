Hoefdraad in hoger beroep; mogelijk naar Inter-Amerikaans hof

De veroordeelde Surinaamse oud-minister van financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft vrijdag een statement uitgebracht waarin hij uitgebreid ingaat op zijn strafrechtelijke vervolging.

Hoefdraad is bij verstek veroordeeld en stelde daartegen verzet in. Bij de behandeling daarvan was hij niet persoonlijk aanwezig waardoor het verzet vervallen werd verklaard. En volgens de Surinaamse wet kun je na vervallenverklaring van jouw verzet, dus niet in hoger beroep. Hoefdraad stelt echter dat hij wel in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank.

De kans is dus groot dat hij naar het Inter-Amerikaans gerechtshof stapt zoals ex-minister Alibux dat deed in 2013. Alibux werd in 2003 veroordeeld voor het plegen van valsheid in geschrifte en kon niet in hoger beroep gaan. Zijn toenmalige raadsman Irwin Kanhai vond dat hij geen eerlijk proces heeft gekregen in eigen land en stapte naar de Inter-Amerikaanse commissie voor de Rechten van de Mens.

Volgens Hoefdraad is hij in Suriname beroofd van een eerlijk gerechtelijk proces vanwege de politieke aard van de aanklachten en de procedures tegen hem. “Deze onrechtvaardige strafrechtelijke vervolging heeft mijn persoonlijke en professionele reputatie en mijn gevoel van veiligheid nagenoeg vernietigd”, zegt hij. Omdat hij beroofd zou zijn van een eerlijk proces, kon hij niet eens in de rechtbank verschijnen om zichzelf persoonlijk te verdedigen.

“Uiteindelijk ben ik veroordeeld tot een twaalfjarige gevangenisstraf voor tenlasteleggingen die neerkomen op politieke wrok die zeer disproportioneel is, zelfs als de aanklachten gegrond waren. Dit is nogmaals een bevestiging van het gebrek aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid van dit Hof in deze politieke vervolging.

Als mij het recht wordt ontzegd om in beroep te gaan tegen mijn zaak omdat ik vandaag niet persoonlijk ben verschenen, dan zal dit Hof in strijd zijn met het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8, lid 2, onder h), dat het recht garandeert om in beroep te gaan tegen een uitspraak voor een hogere rechtbank.

Zoals opgemerkt, staat het internationaal recht niet toe dat iemand zijn rechten wordt ontnomen – in dit geval het recht om in beroep te gaan – omdat de persoon weigerde zichzelf te onderwerpen aan een onrechtvaardig proces om dat recht uit te oefenen. Om deze redenen blijf ik het recht behouden om in beroep te gaan tegen de uitspraak van deze rechtbank en zal ik dat recht uitoefenen” zegt hij.

De verklaring is hieronder te lezen en te downloaden: