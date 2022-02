Dieven gaan er vandoor met uitgestalde valentijn giftsets

Drie dieven hebben vrijdagmiddag een aantal uitgestalde valentijn cadeausets ter waarde van SRD 3.000,- weggenomen. Dit vond plaats voor een woning aan de Jaggernath Lachmonstraat in Suriname.

De benadeelde had voor haar woning in de inrit een tafel geplaatst met daarop verschillende giftsets, in verband met Valentijnsdag op maandag 14 februari. 

Drie jongemannen liepen voorbij en keerde na bijkans 100 meter terug. Bij die gelegenheid pakten ze elk een aantal cadeausets weg en renden daarmee in de richting van een inham aan de Tithoniastraat.

Volgens de benadeelde had zij dure wijnsoorten, parfumset met douchegel en lotion verpakt en uitgestald.

De politie van Flora werd hierover gewaarschuwd en ging te plaatse ging voor onderzoek.