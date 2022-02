3-jarig meisje rent de straat op en wordt aangereden

Aan de Zonnebloemstraat in Suriname, ter hoogte van Telesur, is een 3-jarig meisje vrijdag door een auto aangereden. Het kindje zou de straat zijn op gerend en werd aangereden door een nietsvermoedende automobilist.

Het meisje was samen met haar vader in de auto, toen de ouder het voertuig parkeerde en uitstapte. Hij liet het kindje in de auto achter en had niet door dat ze zelf was uitgestapt en achter hem aankwam.

De peuter kwam plotseling op de openbare weg en werd geschept door een aankomende auto. Ze liep daarbij diverse verwondingen op en werd door haar geschrokken vader zelf snel naar de Spoedeisende Hulp (SEH) gebracht.

Het kindje werd ter observatie opgenomen en maakt het goed.