Nieuw album ‘Pasensi anga Bribi’ van Benjamin Fayah 

Benjamin Fayah brengt later dit jaar een nieuw album, getiteld ‘Pasensi anga Bribi’uit. “Met veel geduld en geloof in jezelf kan je heel veel bereiken”, vertelt de artiest over de titel van het album. De veelzijdige zanger is van mening dat de Surinaamse muziek aan het bloeien is, alleen moet de internationale doorbraak nog komen. Volgens hem net als hoe de Afro beats van Afrika de wereld hebben veroverd.

Roché Pinas, zoals hij officieel heet, is al zes jaren verbonden bij het platenlabel Music Steroidz. Hij raakte bekend door zijn hit ‘Heart Breaker’ en zijn geweldige optreden (Yu Kori Mi Ati) op SuriPop 2016.

Vorig jaar scoorde hij samen met de in Nederland wonende Surinaamse zanger Furge een grote hit ‘Waka’. Benjamin Fayah verwierf ook veel bekendheid met ‘Kowru Ati’ een song met de Urbankawinaband Passion uit Nederland.

De inspiratie voor zijn artiestennaam ‘Benjamin Fayah’ haalde hij uit de Bijbel. ‘Benjamin’ is namelijk het laatste kind van Jacob, wat staat voor zegen. ‘Fayah’ koos hij om zijn naam meer vurigheid te geven, zoals hij zijn muziek ook omschrijft.

Het is nog niet bekend wanneer het album wordt gedropt.