Nieuw weerstation Suriname geplaatst te Paramaribo-Noord

Suriname heeft een nieuw weerstation. Het onderdirectoraat Onderzoek en Innovatie, ressorterende onder het directoraat Onderzoek en Dienstverlening bij het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs een Automatic Weather Station (AWS) in gebruik genomen.

Het station is geplaatst op het terrein van projectontwikkeling Ring Harbour City in Noord Paramaribo. Dit apparaat is bedoeld om de nodige informatie, betreffende weersverwachtingen te verzamelen, voorspellen en te delen met de gemeenschap. Het onderdirectoraat is reeds gestart met dagelijkse weerberichten.

Het onderdirectoraat heeft voor projectontwikkeling Ring Harbour City in Noord Paramaribo als locatie gekozen, vanwege het feit dat het gebied open is en er genoeg wind aanwezig is om de richting en snelheden op te kunnen meten. Vervolgens zijn er concrete afspraken gemaakt met de eigenaar van Ring Harbour City om het meetstation te onderhouden dat binnen een straal van 5 km informatie kan verzamelen. Enkele belangrijke metingen die het AWS-apparaat zou kunnen bewerkstelligen zijn onder meer temperatuur, de hoeveelheid neerslag, de relatieve vochtigheid, de windrichting en de windsnelheid. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid een om Automatic Weather Level Station (AWLS) te plaatsen, omdat de zeespiegelstijging gemeten moet worden.

De AWS valt onder de Meteorologische Dienst Suriname (MDS) en de AWLS onder de afdeling Waterloopkundige Dienst Suriname (WLA). Beide afdelingen ressorteren onder het onderdirectoraat Onderzoek en Innovatie. Aansluitend zal eveneens worden nagegaan welke instrumenten bij de locatie te Weg naar Zee ingezet kunnen worden.

Het district Coronie bezit reeds over een AWS, zo zal verder worden gekeken waar dit apparaat nog meer geplaatst kan worden. Onderdirecteur Dew Bhaggoe van Onderzoek en Innovatie geeft tot slot te kennen dat deze meetwerkzaamheden in samenspraak met MDS-hoofd Radj Nanda en WLA-hoofd Frits Kosso en verschillende instanties wederom zullen worden opgepakt.