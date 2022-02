Hoefdraad verschijnt niet op zitting verzetzaak en moet de cel in

De voortvluchtige ex-minister van financiën in Suriname, Gillmore Hoefdraad, is vandaag niet verschenen bij de behandeling van zijn verzetzaak. Dit betekent dat het verzet vervallen is verklaard en hij voor 12 jaar de gevangenis in moet.

Hoefdraad was in december op zijn verjaardag (17 december) veroordeeld tot 12 celstraf door het Hof van Justitie. Op 24 december tekende hij verzet tegen dit vonnis aan. Bij verzet moest Hoefdraad voor het Hof van Justitie verschijnen, maar hij bleef vandaag weg.

Dit betekent dat het verzet vervallen is verklaard en de vordering van het Surinaamse Openbaar Ministerie is toegewezen. Het vonnis van 17 december moet nu worden uitgevoerd en hoefdraad moet de cel in.

Dat zal voorlopig niet gebeuren omdat hij nog steeds voortvluchtig is.