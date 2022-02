Bevelhebber roept op leger te ondersteunen met operatie Kuyake

De plaatsvervangend bevelhebber van het Nationaal Leger van Suriname, Werner Kioe A Sen, roept in een persconferentie, gehouden op het ministerie van Defensie op 10 februari, de gemeenschap op, het leger te ondersteunen met operatie Kuyake.

Operatie Kuyake houdt in dat een, afgebakend, deel van het gebied Kabalebo zal worden gepreserveerd en beschermd door het Nationaal Leger, omdat er informatie is over illegale goudwinning in het westen. Dit kan een nationale dreiging vormen, vanwege mogelijke kwikvervuiling van het water, waardoor de rijstsector in gevaar kan worden gebracht. “De vervuiling kan desastreuze gevolgen hebben voor onze voedselvoorziening, onze gezondheid en de werkgelegenheid van boeren”, benadrukt Kioe A Sen.

“Indien deze illegale goudwinning zich werkelijk voordoet, roepen wij hierbij de gemeenschap op ons te ondersteunen door te melden en te rapporteren zodat de juiste instanties ingeroepen kunnen worden om zich over dit probleem te buigen”, geeft Kioe A Sen aan. “Onze nationale veiligheid is in gevaar en dat is zeer ernstig”, vult de waarnemend bevelhebber aan.

De oproep: