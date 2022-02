Auto rijdt trens in na lekke band

In Suriname is de bestuurder van deze Toyota Vitz vrijdag aan het eind van de middag met het voertuig in een trens terecht gekomen. Dit gebeurde rond 17.40u aan de Middenstandpolder te Nickerie

Een getuige ter plaatse vertelde aan de redactie van Waterkant.Net dat de auto regelrecht de trens in reed. Vermoedelijk kreeg het voertuig een lekke band waardoor de besturing werd bemoeilijkt.

In het voertuig zaten twee personen. Beiden kwamen met de schrik vrij. De auto werd met behulp van een tractor uit de trens gehaald. Het voertuig is aanzienlijk beschadigd.

De politie van Wageningen was ter plaatse voor onderzoek.