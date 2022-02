SVJ bezorgd om uitspraken en bedreigingen veiligheidsman vicepresident

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), wenst middels dit publiekelijk schrijven haar ernstige bezorgdheid uit te spreken over uitspraken gedaan door de burger Dennies Brielle. De uitspraken zijn gedaan via Culturu TV, hieronder te zien.

De bezorgdheid heeft er mee te maken dat deze burger de uitspraken en bedreigingen heeft gedaan in de hoedanigheid, als lid en woordvoerder van een in 1992 opgeheven en ontmantelde rebellengroepering en als beveiligingsagent van de vice president van de republiek.

De SVJ is niet alleen bezorgd maar ook geschokt, dat deze burger in de hierboven genoemde hoedanigheden, ernstige beschuldigingen en bedreigingen heeft geuit aan het adres van journalisten.



De SVJ vindt het verontrustend en een voedingsbodem voor maatschappelijke onrust, dat een burger in deze hoedanigheden, zich het veroorlooft uitspraken te doen over de kwestie van journalist Jason Pinas, die nu in onderzoek is bij de justitiële autoriteiten. Opmerkelijk hierbij is dat deze burger, in zijn publiekelijk optreden, uitspraken heeft gedaan en informatie heeft vrijgegeven die mogelijk van belang kunnen zijn in het gerechtelijk onderzoek.

De SVJ wil middels deze publicatie er de aandacht op vestigen dat het recht van vrije meningsuiting een grondrecht is die hoog wordt aangeschreven en gerespecteerd in elke democratische samenleving. Waar dit recht wordt gewaarborgd, in de Grondwet en andere internationale verdragen, waar ons land zich aan heeft gecommitteerd, het in diezelfde rechtsdocumenten wordt begrensd met specifieke verboden op het in gevaar brengen van de staatsveiligheid, de volksgezondheid, het aantasten van de goede naam en eer van andere burgers en het uiten van rechtstreekse bedreigingen.

De SVJ doet een beroep op het bestuurlijk gezag van het land en verantwoordelijke overheidsinstanties, er op toe te zien dat de maatschappelijke orde en rechtshandhaving in acht worden genomen en nageleefd en de bescherming van burgers wordt gegarandeerd.

Derhalve stimuleert de vereniging elke vorm van vrije meningsuiting, zoals gewaarborgd in de grondwet, met in achtneming en naleving van de daarin opgenomen wettelijke begrenzing.