Ambassadeurs Israël, Panama en België beiden geloofsbrieven aan

Op het presidentieel paleis in Suriname hebben vandaag de ambassadeurs Itai Bardov van Israël, Selvia Edith Miller Palmer van de Republiek Panama en Hugo Verbist van het Koninkrijk België hun geloofsbrieven aan de Surinaamse president overhandigd.

Nadat de ambassadeurs hun brieven hebben aangeboden, hebben zij in een kort onderhoud met de president de relatie en de aandachtspunten tussen Suriname en hun land besproken. De diplomaten toonden veel interesse in Suriname als handelspartner.

De niet residerende ambassadeur van Israël heeft aangegeven dat er een goede relatie is tussen Suriname en Israël. De samenwerking tussen beide landen wilt hij intensiveren. Israël is een leider op het gebied van landbouwtechnologie, de farmaceutische industrie en waterbehandeling. Het land is bereid deze kennis in Suriname te implementeren. Bardov zegt ook gesproken te hebben over de mogelijkheden van Israëlische bedrijven in Suriname met president Santokhi en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

De ambassadeur van België.

Ambassadeur Selvia Palmer zegt dat er al een handelsrelatie is tussen Suriname en Panama. Met vijf grote havens waaronder die bij het Panamakanaal is het land een belangrijk middelpunt. Dit heeft voordelen waarvan zowel Suriname als Panama kunnen profiteren.

Hugo Verbist ziet op het gebied van economische samenwerking veel investeringsmogelijkheden voor Suriname en België. De diplomaat voorziet een toename van Belgische bedrijven die actief zullen zijn in Suriname daar er interesse is te investeren in verschillende sectoren. Vanwege de Nederlandse taal biedt Suriname meerdere samenwerkingsmogelijkheden.

Op politiek niveau ziet de ambassadeur in de nabije toekomst ontmoetingen plaatsvinden tussen Belgische en Surinaamse functionarissen voor het tekenen van samenwerkingsovereenkomsten. Migratie is daar onderdeel van.