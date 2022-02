Woning volledig afgebrand te Domburg

In de Mirabeustraat, een zijweg van de 6de zijstraat te Domburg in Suriname, is een woning vanmorgen rond 08.00u volledig afgebrand.

Ten tijde van de brand was niemand thuis. Buurtbewoners die de brand ontdekten alarmeerden de politie en brandweer.

De brandweer van Onverdacht rukte uit naar het brandadres met een blusvoertuig en een tankwagen.

Er konden slechts nablussingswerkzaamheden verricht worden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het is ook niet bekend of de woning verzekerd is.

De politie van Domburg heeft de zaak in onderzoek