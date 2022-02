VIDEO: Auto botst tegen glazen voorgevel handelszaak

Deze auto is vanmiddag tegen de glazen voorgevel van handelszaak HDSD aan de Ringweg Noord in Suriname gebotst. De bestuurder was al uit de auto gestapt toen dit gebeurde.

De klant was eerder op de dag ook al bij de winkel geweest en kwam in de namiddag terug. Hij stapte uit maar vergat de versnelling van de auto op de parkeerstand ‘P’ (park) te plaatsen.

Doordat de versnellingsbak niet geblokkeerd was en op ‘D’ stond, reed het voertuig stapvoets tegen de voorgevel aan. Omdat het om een glazen voorgevel gaat was er veel schade waaronder flinke glasscherven.

Gelukkig raakte niemand gewond. Een filmpje van de situatie ter plaatse, is hier te zien: