OVS: 1.654 verkeersovertredingen en ruim half miljoen SRD aan boetes

Leden van Operatie Veilig Suriname (OVS) hebben de afgelopen maand in totaal SRD 512.491 aan boetes, aan verschillende verkeersovertreders op de weg opgelegd. Het gaat om 1.654 overtredingen meldt het Korps Politie Suriname.

Dit gebeurde bij 23 gecoördineerde landelijke en 661 mini roadblocks, verspreid over de verschillende districten. De meest in het oog springende overtredingen bij de controles zijn ‘niet ter herkeuring aangeboden’ (46,1%), ‘rijden zonder rijbewijs’ (14,8 %), ‘niet verzekerd voertuig’ (14,1%) en ‘rijden zonder veiligheidsgordel’ (10,9%).

Ook is er tegen ruim 346 lockdown-overtreders opgetreden. Ze hebben een bestuurlijke boete opgelegd gekregen van SRD 500 voor het over straat zijn gedurende de lockdown of SRD 10.000 voor het organiseren en houden van feesten en het openhouden van bars en nachtclubs, alsook het ten gehore brengen van overluid muziek.

Landelijk zijn in totaal 533 mensen waaronder ook hangjongeren, die zich schuldig maakten aan samenscholing, gecorrigeerd en van de plekken verwijderd.

Er zijn in totaal 31 aanhoudingen verricht terzake inbraken, berovingen en delicten in de directe levenssfeer. Enkele van deze verdachten zijn hangende het onderzoek na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Overigen zijn heengezonden na te zijn voorgeleid bij de HOVJ.

Verder zijn verschillende goederen in beslag genomen waaronder drugs (Cocaïne, Marihuana, Hasj, XTC pillen en Sukru) alsmede geldbedragen in SRD en Euro’s en telefoons.

De Operatie Veilig Suriname werd bijna twee maanden geleden, op 14 december 2021, gelanceerd met als doel het aanpakken van de vele vormen van criminele activiteit, variërend van beroving, verkrachting, mensenhandel en verkeerscriminaliteit. De operatie loopt tot en met april.