OPINIE: Reactie op NDP geeft regering signaal 25 februari 

[INGEZONDEN] – Eenieder heeft nota genomen van de NDP-oproep om op 25 februari een beleidswijzigingssignaal te geven aan de regering ter desastreus beleidsombuiging en stoppen van volksverarming. Met deze stelling mag gesteld dat worden dat de NDP de grootste Surinaamse politieke komediant is. Alleen leeghoofden zullen deze oproep van de NDP serieus nemen. Het is lachwekkend dat juist de NDP praat over desastreus beleid en volksverarming.

Laat het NDP wetenschappelijk bureau een onderzoek doen naar de oorzaak van de huidige volksverarming en het resultaat presenteren aan de samenleving. NDP moet niet vergeten dat tot nu toe na elke machtswisseling ze het land in een puinhoop achterlaten voor de volgende regering. De NDP moet niet vergeten dat zij op 16 juli 2020 een Augiasstal hebben overgedragen met een lege staatskast (saldo -162 miljoen US$), staatsschuld van 160% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en 225 leningen (56 in SRD en 169 in vreemde valuta).

De schaamteloosheid van de moraalridder spelende NDP ligt vermoedelijk in het feit dat ze de zure vruchten van hun wanbeleid zijn vergeten, t.w.:

De ex-Financiën minister, ex-directeur van SPSB, ex-Governor en ex-directielid Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn allen veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen o.a. vanwege deelneming aan een criminele organisatie ter benadeling van de staat. Deze criminele organisatie is gevormd tijdens NDP-bewind.

Vanaf 2015 heeft de NDP-regering nooit de durft opgebracht om jaarverslagen van verschillende belangrijke instituten, w.o. de Centrale Bank van Suriname, uit te brengen. Het uitbrengen van deze jaarverslagen zou de uitholling van de diverse instituten blootleggen.

Tijdens NDP-bewind zijn de kasreserve middelen van de banken bij de CBvS verduisterd, is het IMF opgelicht en was de informatie op de website van het Bureau voor de Staatsschuld bewust niet up-to-date.

Tijdens de laatste NDP-bewind is er bewust 19 miljard SRD ongedekt in de economie gepompt, waardoor de koers onderdruk is komen te staan en is gaan stijgen. Terwijl elke deskundige weet dat de SRD-waarde wordt bepaald door de waarde van de internationale reserve en goudvoorraad bij de CBvS, is het alleen de NDP-nepeconomen die hebben uitgevonden dat een koers bij wet kan worden vastgesteld, nadat ze alles wat te jatten was bij de CBvS hebben gejat en verbrast.

Het intrekken van de concessies van Grassalco en deze uitgeven aan partijbonzen, nadat Grassalco bijkans 7 miljoen US$ heeft geïnvesteerd in exploratie.

Eind juni 2020 heeft Bouterse 2 salarissen kunnen uitbetalen na interventie van de inkomende regering, want geen enkele financiële instelling was nog bereid om geld te lenen aan Bouterse 2. Hierdoor was Bouterse 2 genoodzaakt om i.p.v. 12 augustus op 16 juli de regeermacht over te dragen.

Bij overname door Bouterse in 2010 waren de monetaire reserves bij de CBvS bijkans 1 miljard US$ netto, welke in 2011/2012 zelfs gegroeid is naar 1,2 miljard US$ netto. Bij vertrek van Bouterse op 16 juli 2020 was het bedrag 563,5 miljoen US$ bruto. Dit bedrag bevatte de resterende kasmiddelen (313 miljoen US$) en swapdeal met China (137,7 miljoen US$). 563,5 – 313 – 137,7 = 112,8 miljoen US$ heeft Bouterse achtergelaten. Indien wij de wederrechtelijke toegeëigende middelen op dat moment (de gejatte kasmiddelen van 195 miljoen US$ en de IMF-middelen van 80 miljoen US$) aftrekken is de feitelijke netto middelen in kas bij overdracht 112,8 – 195 – 80 = -162,2 miljoen US$.

De NDP moet zich schamen om te zeggen dat ze de huidige regering alle ruimte hebben gegeven om te regeren, terwijl ze bij de machtsoverdracht het zeer moeilijk hebben gemaakt voor deze regering. Het laatste bedrag van bijkans 300 miljoen SRD op de rekening van de staat bij de SPSB is in de vroege morgen van 16 juli 2020 vóór de machtsoverdracht overgemaakt naar een rekening buitenbereik van de regering. Daarnaast zijn een paar duizenden ambtenaren na de verkiezingen in dienst genomen, kantoorinventaris ontvreemd en dienstauto’s voor een habbekras verkocht aan loyalisten.

Advies aan de NDP

Presenteer het reddingsplan die jullie klaar hebben om dit land snel uit de blubber te halen waar jullie het hebben gezet. Als jullie bij een schuld van 60% van het BBP de IMF zijn gaan oplichten om vervolgens naar Opperheimer te gaan, dan ben ik benieuwd om jullie reddingsplan te zien bij een schuld van 160% van het BBP. Vergeet wel niet dat je iets niet oplost met dezelfde intentie waarmee het is gecreëerd. De veroorzaker kan nooit zorgen voor de oplossing.

Advies aan de samenleving

Wanneer de vos (NDP) zijn passie preekt (regeersmachtsdrang), boer (volk) let op uw schapen (financiële middelen en toekomst). NDP heeft vermoedelijk haar zinnen gezet op verkoop van de offshore oliebronnen. Daarnaast zijn bilaterale leningen bij o.a. China met enkele florerende staatsbedrijven als onderpand niet uitgesloten. Daarnaast moeten wij niet vergeten dat in de laatste dagen Bouterse 2 bezig was staatseigendommen en dat van derden (oplichtingspraktijken) te verkopen om aan inkomsten te komen (junkgedrag).

Advies aan de regering

Roep 25 februari uit tot een dag van nationale rouw, omdat op die dag in 1980 de aanzet is gegeven voor de geboorte van het politieke monster dat dit land steeds naar de afgrond brengt. Laat de vlag halfstok hangen bij alle staatsgebouwen, staatsbedrijven en aan de steiger ter rede liggende schepen. Vraag aan de burgerij om dat ook op te volgen. Laten alle radiostations aangepaste muziek draaien.

Ruben Ravenberg, PhD