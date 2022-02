‘NDP kan beter excuses aan volk aanbieden voor huidige crisis dan protesteren’

De Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) heeft een grote protestmanifestatie aangekondigd op 25 februari aanstaande. De partij noemt het beleid van de huidige Surinaamse regering desastreus en wil een signaal afgeven opdat de regering dit beleid ombuigt.

De huidige crisis in het land is volgens de partij niet te dragen en het volk crepeert. Ook is de achteruitgang binnen de maatschappij voelbaar en zichtbaar toegenomen zegt de NDP.

De Surinaamse regeringsleider president Santokhi heeft maandag in een radioprogramma van de SRS gereageerd (video onder) op deze aankondiging van het protest van de NDP. Hij heeft er geen probleem mee want hij vindt dat het voeren van een politieke strijd of het voeren van acties, waarbij men zijn of haar stem wil laten horen, zoals de NDP dat wil doen, gewoon past in een democratie.

Maar Santokhi vindt de actie van de NDP wel frappant en zegt tegen de NDP: “laten we eerlijk zijn: joe vernietig a kondre, joe foer a moni foe a volk, waarvan de rechter nu uitspraken doet , je hebt de staatskas leeggehaald en je hebt nog zoveel anderen handelingen verricht waarbij geld van het volk is verdwenen“.

“De NDP zou juist haar excuses moeten aanbieden aan het Surinaamse volk voor het veroorzaken van deze huidige situatie” zegt Santokhi. Het gaat er bij hem daarom niet in dat de zelfde partij die het land heeft vernietigd en de huidige situatie heeft veroorzaakt, nu oproept tot protest.

“De huidige zware economische maatregelen hoefden niet getroffen te worden als de gewezen NDP regering het geld van het volk niet had gestolen. Men moest beter beloven en harder werken”, aldus de president.

Het zou de NDP volgens hem sieren als die partij haar excuses aan het volk zou aanbieden en zou meehelpen om de regering te ondersteunen om uit de crisis te komen. “Maar nee, ze zijn constant aan het dwarsbomen in het parlement en nu komt er ook nog een protestactie” zegt de regeringsleider.

Volgens de eerste burger van het land heeft zijn regering de huidige crisis volledig onder controle. “Wè kmopo uit a diepe kuil; wè kring now”, aldus de president: