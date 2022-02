Man dood aangetroffen in auto aan de Chautiweg

Wilman Tahar (50) is vanmorgen rond 10 u levenloos aangetroffen in een voertuig aan de Chautiweg in Suriname. Hij was op zijn werkplaats, een spuitinrichting, toen hij zich plotseling onwel voelde. Tahar begaf zich in een auto en kwam niet meer terug.

Een broer nam na enige tijd poolshoogte en ontdekte dat het slachtoffer niet bewoog. De politie van Livorno werd ingeschakeld, die op haar beurt een arts belde.

Volgens de ingeschakelde arts is het slachtoffer ten gevolge van een hartinfarct overleden. Het lijk werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Miniserie vrijgegeven.

Vanwege zijn geloofsovertuiging wordt Tahar vandaag begraven.