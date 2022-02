Investeren in een tweede woning

Veel mensen hebben de droom om een tweede huis te kopen. Niet alleen kan dit een slimme investering zijn, maar het is ook erg fijn om een eigen vakantiehuis te hebben. Suriname is erg aantrekkelijk voor Nederlanders omdat er geen taalbarrière is en de huizenprijzen zijn erg aantrekkelijk. Andersom wordt ook door Surinamers geïnvesteerd in de Nederlandse huizenmarkt.

Hypotheek afsluiten in Suriname

Allereerst is het zaak om een goede makelaar in te schakelen die voor jou op zoek gaat naar geschikte panden en je bijstaat in de onderhandelingen. Makelaar is geen beschermde titel in Suriname. Wellicht kun je het beste met een gecertificeerde makelaar in zee gaan. Heb je een tweede woning gevonden die aan je wensen voldoet? Om een hypotheek te krijgen in Suriname is een vast inkomen nodig. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden ingediend en een kopie van de loonslip. De woning dient vervolgens als onderpand voor de hypotheekgever. De hypotheekrente in Suriname ligt stukken hoger dan in Nederland. Banken vragen gemiddeld genomen 12 procent tot maar liefst 14 procent, terwijl de hypotheekrente in Nederland lager dan ooit is. In Suriname is het ook toegestaan om als particulier een hypotheek te geven. Het kan dus een optie zijn om buiten de banken om op een lagere hypotheekrente uit te komen. Omdat de reguliere hypotheek voor veel Surinamers niet te betalen is, probeert de overheid deze groep tegemoet te komen met de zogenaamde gesubsidieerde hypotheek.

Tweede woning in het buitenland verzekeren

Voor de eigen woning is er een opstalverzekering en inboedelverzekering nodig. Ook voor een tweede woning kun je deze verzekeringen afsluiten. Over het algemeen is dit alleen mogelijk als deze woning een eigen postcode/huisnummer heeft en deze niet op een recreatiepark ligt. Bij permanente verhuur gelden doorgaans andere voorwaarden. Het valt aan te raden om goed te controleren waar je aan moet voldoen om de woning te kunnen verzekeren. Controleer ook voordat je een pand aanschaft of de straat of wijk niet onder water komt te staan bij regenval. Waterschade is een reëel risico als huiseigenaar in Suriname. Indien mogelijk controleer je dit tijdens de grote regentijd.

Hypotheek afsluiten in Nederland

Het kan voor Nederlanders die in Suriname een tweede woning willen kopen een betere keuze zijn om een hypotheek in Nederland af te sluiten. Suriname kent namelijk geen hypotheekrenteaftrek. Hou er wel rekening mee dat een volledige hypotheek niet mogelijk is. Je moet ten minste 30 procent van de koopsom zelf financieren, wat wil zeggen dat de maximale hypotheek 70 procent van de koopsom is. De maximale looptijd van een reguliere hypotheek is tussen de 15 tot 20 jaar en 25 jaar voor een gesubsidieerde hypotheek. De notaris maakt de hypotheekakte op en deze wordt door de notaris ingeschreven bij het hypotheekkantoor. Hiervoor betaal je ongeveer 6,5 procent van het te lenen bedrag.