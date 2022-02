39-jarige man overleden op dokterspoli

Een 39-jarige man is maandag in de vooravond overleden op een dokterspoli in Paramaribo.

Het latere slachtoffer meldde zich aan bij de poli met pijn op de borst. Na bijkans vijf minuten ademde hij zwaar en zeeg neer.

De arts ontdekte dat de patiënt, D.S., geen polsslag meer had en stelde de dood vast. Uit medisch onderzoek blijkt dat het slachtoffer ten gevolge van een hartinfarct is overleden.

De politie werd op de hoogte gesteld van het geval. Het lijk is na afstemming met het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.