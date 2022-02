Guno Burleson benoemd tot damsport ambassadeur in Suriname

Tijdens de eerste bestuursvergadering van het pas gekozen bestuur van de Surinaamse Dambond op 7 februari, is internationaal grootmeester Guno Burleson, door voorzitter Franklin Todie officieel benoemd tot ambassadeur voor de damsport in Suriname. Burleson is door het bestuur voorgedragen voor de benoeming.

De grootmeester krijgt als opdracht mee, Suriname zowel nationaal als internationaal te vertegenwoordigen en daarbij al het nodige, welke de ontwikkeling van de damsport in zijn totaliteit kan bevorderen, binnen te halen. Burleson krijgt tevens alle credits van het bestuur en mag zijn werk-team zelf samenstellen, meldt de Dambond.

Het bestuur wilt met deze bijzondere stap haar waardering uitspreken voor Burleson, voor zijn uitzonderlijke prestaties in de damsport en de positie die hij Suriname hiermee gegeven heeft op internationale fora.

Voorzitter Todie geeft aan ervan overtuigd te zijn dat Burleson in staat zal zijn de wereld dichter bij Suriname te brengen en dat het land hierdoor die plaats krijgt die zij verdient. Burleson is zeer ingenomen en verrast met deze bijzondere benoeming en beloofd zich 100 procent in te zetten en te kwijten van deze bijzondere opdracht. Hij dankt het bestuur van de Dambond voor het vertrouwen in hem gesteld om het gezicht van Suriname te zijn.

De grootmeester krijgt verder als taak kanalen aan te boren en contacten te leggen met alle internationale organisaties en instanties die willen helpen bijdragen aan de ontwikkeling van de damsport.

Burleson is de eerste in de rij van bijzondere personen die benoemd is voor bijzondere taken. De Dambond laat weten dat er nog meer volgen.