Bedlegerige man (71) levend verbrand: twee woningen volledig afgebrand 

De 71-jarige bedlegerige Richenel Uiterloo is dinsdagmorgen levend verbrand bij een woningbrand aan de Macambistraat nummer 10 in het ressort van politie Munder. Het vuur ontwikkelde zich snel en sloeg over naar pand nummer 8, waarbij beide woningen in de as zijn gelegd.

Twee andere panden te weten nummer 6 en 12 liepen eveneens schroeischade op. Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat pand nummer 12 tegen brand is verzekerd.

Het slachtoffer Uiterloo was afgelopen vrijdag, 4 februari jarig. Toen de brand uitbrak was hij alleen in zijn woning en stierf in de vlammenzee. De brandweer haalde het verkoold lijk uit het afgebrand huis. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

De politie heeft de omgeving afgezet en het onderzoek duurt voort: