Alerte bewaker ziet dief met bromfiets over straat lopen

De 28-jarige Steven H. is dinsdagochtend rond 04.00 uur door een alerte bewaker staande gehouden, toen hij met een blauw gelakte Yamaha bromfiets aan de hand liep over de Johannes Mungrastraat in Suriname.

Bij navraag bleek dat de verdachte de herkomst niet kon verklaren. De bewaker hield de man aan en schakelde de Surinaamse politie in. De wetsdienaren van Uitvlugt gingen na de melding direct ter plaatse.

Ten overstaan van de politie verklaarde Steven de bromfiets voor het terrein van Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS) aan de Johannes Mungrastraat te hebben gevonden. De eigenaar van de brommer is vooralsnog niet bekend.

De benadeelde wordt door de politie opgeroepen zich aan te melden met de bescheiden van de bromfiets. Steven is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.